Roma senza tregua, Mou prepara la carta Volpato

AS ROMA NEWS – Non c’è tempo per piangere, ma nemmeno per tirare il fiato. Dopo il brutto ko nel derby per la Roma è già tempo di vigilia, con il Sassuolo che domani pomeriggio (ore 18:30) attende i giallorossi al Mapei Stadium.

La squadra è stanca, e affronterà gli emiliani con un giorno in meno di riposo (il Sassuolo ha giocato sabato pomeriggio, i giallorossi domenica sera), un particolare che potrebbe fare la differenza sulle gambe dei giocatori visto il tour de force delle ultime settimane.

La Roma arriva a questa sfida con il morale basso e diversi giocatori indisponibili. Out tutti quei calciatori, parafrasando Mou, portatori di “luce”: a Dybala e Wijnaldum si aggiunge ora Lorenzo Pellegrini, che dopo essere stato spremuto a dovere ha alzato bandiera bianca per una lesione al flessore che lo terrà fuori per le ultime due sfide di campionato prima della pausa.

Mourinho sta quindi pensando di dare una chance a Volpato dal primo minuto, l’alternativa è rappresentata dall’inserimento di El Shaarawy (o Zalewski) al fianco di Zaniolo, alle spalle dell’unica punta. Che dovrebbe essere ancora Tammy Abraham.

La partita del Mapei Stadium si preannuncia ancora una volta sporca, con una Roma che dovrà stringere i denti e cercare di ottenere il massimo con il minimo: le assenze pesano, così come la condizione fisica. Il Sassuolo farà la partita, e questa può essere una buona notizia per i giallorossi, più a loro agio quando devono giocare di rimessa. Sarà fondamentale fare punti, resistere fino a domenica sera e poi guardare la classifica. E’ il momento di raschiare il fondo del barile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini