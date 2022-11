Roma senza tregua: turn-over al minimo col Ludogorets

AS ROMA NEWS – Non c’è tempo per tirare il fiato. Dopo le fatiche di Verona, la squadra giallorossa tornerà in campo domani sera per affrontare il Ludogorets in una partita da dentro o fuori.

Per la Roma è una sorta di finale, una sfida da vincere a tutti i costi se si vorrà proseguire il cammino in Europa League e non essere retrocessi in Conference, una competizione che Mou e i suoi ragazzi hanno già conquistato alla prima edizione.

Il problema della gara di domani sera (fischio d’inizio ore 21) non è tanto la forza dei bulgari, una formazione abbastanza modesta, ma la condizione fisica con cui la Roma arriva a questa partita: priva di tanti calciatori, e costretta anche per questo motivo a fare pochissimo turn-over in questa fase della stagione così delicata e ricca di partite.

Diversi calciatori chiave, come Smalling, Pellegrini, Cristante, cominciano ad accusare il tour de force e avrebbero bisogno di rifiatare. Ma difficilmente sarà possibile. Chi sarà costretto al riposo è Mancini, squalificato: al suo posto Marash Kumbulla. A centrocampo Camara è ormai intoccabile, mentre Matic potrebbe rappresentare una soluzione alternativa di primissimo livello, specie a partita in corso.

Sulle fasce Celik e Vina non danno ancora piena garanzia per motivi diversi, mentre El Shaarawy potrebbe partire titolare al posto di Zaniolo, anche lui fermo per squalifica. Oggi si conoscerà l’esito del ricorso presentato dalla Roma contro il suo stop di tre giornate: se la Uefa dovesse applicare uno sconto della pena, Nicolò sarebbe del match, anche se le sue condizioni non sono perfetto dopo la botta rimediata a Verona. Una soluzione alternativa sarebbe la riproposizione del tandem d’attacco Belotti-Abraham dal primo minuto, con Pellegrini alle loro spalle.

I giovani Volpato e Bove sono pronti a subentrare nella ripresa, sia nel caso in cui ci sia bisogno di forze fresche per cambiare la partita, che per far rifiatare qualche veterano nel caso in cui la gara fosse già in cassaforte. Questa seconda ipotesi sarebbe quella ideale: la Roma dopo nemmeno tre giorni dal fischio finale di domani sarà nuovamente in campo per affrontare la Lazio in un derby che vale tanto. E arrivarci con le batterie ancora cariche può fare la differenza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini