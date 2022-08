Roma-Shakhtar, in campo i Fantastici Quattro. Per Wijnaldum esordio nella ripresa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Grande attesa a Roma per la partita di presentazione di questa sera, un altro evento che ha fatto registrare il tutto esaurito all’Olimpico nonostante sia il 7 agosto e tanta gente sia al mare.

Troppo ghiotta l’occasione: oltre al match contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, prima ci sarà la presentazione della squadra e durante l’intervallo l’esibizione del cantante Blanco, grande tifoso romanista. Quanto basta per fa accorrere i tifosi in massa all’Olimpico.

Per quanto riguarda il campo, dovrebbero essere confermati titolari i “Fantastici Quattro”: Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham giocheranno molto probabilmente dall’inizio, con uno tra Cristante e Matic inizialmente in panchina. Ma non è da escludere che Mou per stasera scelga una formazione più prudente, con Zaniolo inizialmente fuori, e i due mediani in campo. Staremo a vedere.

Quasi certo l’impiego di Georginio Wijnaldum, ma solo nella ripresa: per l’olandese, l’ultimo arrivato di un mercato che è ben lontano dall’essere chiuso, molto probabile una passerella nel secondo tempo.

