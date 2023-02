Roma, si avvicinano i rinnovi: Smalling firma a marzo, El Shaarawy snobba la Turchia e si abbassa lo stipendio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per la Roma e Tiago Pinto è tempo di rinnovi di contratto. In rosa ci sono infatti due calciatori i cui contratti stanno per scadere e che necessitano di un intervento risolutivo: Chris Smalling e Stephan El Shaarawy.

L’inglese sembra essere determinato nell’intenzione di restare a Roma, e sta trattando da tempo un prolungamento che potrebbe essere biennale. La firma dovrebbe arrivare il mese prossimo, a marzo.

Stesso desiderio del Faraone che ha scansato le offerte turche (Besiktas in pole) ed è disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di restare.

Per quanto riguarda Paulo Dybala, il pallino in mano ce l’ha la Roma che può esercitare il rinnovo automatico cancella-clausola di rescissione alzando lo stipendio da 4,5 a 6 milioni.

Fonte: Leggo