Roma sparita

AS ROMA NEWS – Non è stata la Pasquetta che il tifoso romanista sperava di vivere, almeno calcisticamente parlando. Il Bologna fa il suo dovere al Dall’Ara sbarazzandosi della Salernitana, la Roma non risponde agli emiliani pareggiando sul campo del Lecce e vedendo da una parte aumentare il distacco dal quarto posto e dall’altra assottigliare il vantaggio sull’Atalanta, sesta in classifica.

La cosa peggiore però non è tanto il risultato del Via del Mare, quanto la prestazione offerta dalla squadra: lo zero a zero non racconta la verità su quanto accaduto in campo, con il Lecce che, con un attaccante degno di tale nome, avrebbe vinto a mani basse contro una Roma scesa in campo nella sua versione peggiore.

Il primo tempo di ieri è stato un autentico tiro al bersaglio, con Piccoli capace di divorarsi una serie infinita di palle gol. E purtroppo non è la prima volta che questo accade sotto la gestione De Rossi: a Frosinone prima e a Firenze poi la squadra aveva rischiato due imbarcate per colpa di approcci completamente sbagliati alla gara e scelte di formazione discutibili. E anche il clean sheet di ieri è frutto del caso, oltre che dell’imprecisione di Piccoli e compagni.

Non è esente da responsabilità nemmeno De Rossi: l’undici iniziale non si è dimostrato del tutto indovinato con le scelte di Karsdorp, Bove e Zalewski decisamente rivedibili. Ma anche i veterani ieri hanno giocato molto al di sotto delle aspettative. L’assenza congiunta di Pellegrini e Dybala ha tolto troppa qualità alla squadra, schiantata dal Lecce anche sotto l’aspetto fisico.

I salentini hanno stravinto i duelli individuali, collezionando occasioni a raffica e sprecando l’inverosimile. La Roma, incredibilmente imprecisa, ha creato pochissimo: l’unica vera chance ce l’ha avuta Aouar nella ripresa, smarcato davanti a Falcone da un geniale tacco di El Shaarawy, con il portiere che ipnotizza l’algerino. Poi però è ancora il Lecce a sprecare, prima con Dorgu e poi con Sansone.

Lo zero a zero non dipinge un quadro realistico di quanto visto in campo. Il Lecce avrebbe meritato decisamente di più, ma paga la scarsissima precisione sotto porta dei suoi calciatori. Fa molto peggio la Roma, che dopo una serie di prestazioni convincenti sfodera forse la sua peggiore prestazione complessiva dell’era De Rossi. L’unica recriminazione è un rigore che da regolamento doveva essere assegnato da Marcenaro per fallo su Zalewski.

Il Bologna ora è distante cinque punti, mentre l’Atalanta è a sole due lunghezze e con una partita ancora da recuperare. La volata Champions non parte nel migliore dei modi per i giallorossi, che ora dovranno fronteggiare un calendario durissimo. Saranno decisivi gli scontri diretti che la Roma affronterà in serie nelle prossime settimane. E dopo il passo falso di Lecce, il margine di errore dovrà essere ridotto quasi allo zero.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini