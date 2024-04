Seconde linee non all’altezza e Dybala-dipendenza: anche con De Rossi i nodi vengono al pettine

NOTIZIE AS ROMA – Il passo falso di Lecce riaccende i fari su un vecchio problema dentro la Roma: le cosiddette seconde linee non sembrano in grado di sostituire adeguatamente i titolarissimi. E quando mancano quei due o tre calciatori di livello superiore, la squadra fatica ad esprimersi ad alti livelli.

Sarà un caso, ma la Roma senza Dybala e Pellegrini spegne la luce. Se poi l’assenza è congiunta, come successo ieri, la frittata è fatta. Chi è chiamato a sostituirli non sembra essere all’altezza: a Frosinone De Rossi aveva puntato su una strana soluzione, con Baldanzi, Azmoun ed El Shaarawy alle spalle di Lukaku, una mossa che aveva creato tanta confusione in campo e una serie di palle gol non sfruttate dai ciociari nel primo tempo.

Houssem Aouar ha spesso vestito i panni del vice Dybala, senza convincere. Anche nel ruolo di intermedio di qualità l’algerino non ha dato l’impressione di essere impattante in campo: ieri ha avuto sul suo piede il pallone del match, fallendo l’occasione a tu per tu con Falcone.

Il giovane Baldanzi va ancora a corrente alternata: la qualità c’è, ma appare ancora troppo acerbo. E il problema delle alternative sembra coinvolgere anche altri ruoli in rosa: a destra manca ancora un terzino capace di far fare il salto di qualità a quella fascia, a centrocampo Bove sembra in evidente calo, mentre a sinistra Zalewski non sta riuscendo a garantire un degno ricambio a El Shaarawy.

Se a questi aggiungiamo l’infortunio di Azmoun che ieri ha privato la Roma di un’alternativa al centro dell’attacco, la situazione non sembra essere così confortante alla vigilia di un tour de force dove l’importanza delle seconde linee rischia di fare tutta la differenza del mondo. Un tema che dovrà risolvere il prossimo direttore sportivo, ancora non ufficializzato dalla proprietà americana.

Giallorossi.net – G. Pinoli