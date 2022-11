ROMA-TORINO 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si sveglia tardi e porta a casa un pareggio modestissimo contro un Torino che senza strafare porta a casa un punto prezioso.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico per affrontare i granata nell’ultima giornata di campionato di questo 2022:

Rui Patricio 6 – Il Toro tira molto da fuori, ma non inquadra mai la porta. Reattivo sul cross basso di Singo. Nella ripresa l’unico tiro nello specchio è quello di Linetty, che lo batte imparabilmente.

Mancini 5,5 – Solido e preciso difensivamente, puntuale nelle chiusure. Sul gol di Linetty non è ben posizionato.

Smalling 5 – Si perde colpevolmente Sanabria nei primi minuti. Dopo un avvio da uomo bionico, anche l’inglese comincia a mostrare le prime crepe.

Ibanez 5 – Qualche leggerezza a cui fortunatamente rimedia prontamente.

Celik 5 – Prestazione così, piuttosto mediocre e facilmente dimenticabile.

Camara 6 – Il migliore dei suoi nel primo tempo, senza fare grandi cose: un pallone riconquistato, evento rarissimo in mezzo al campo, e una bella verticalizzazione. Piuttosto falloso, nella ripresa viene ammonito e quindi sostituito. Dal 54′ Matic 6,5 – Segna un gran gol che evita almeno l’umiliazione dell’ennesima sconfitta davanti a un pubblico meraviglioso, costantemente deluso dalle prestazioni della squadra.

Cristante 5 -Partita confusa, costellata da errori e imprecisioni. Dal 69′ Tahirovic 6 – Fa il suo in un esordio di certo non facilissimo.

Zalewski 5 – Ombra del giocatore che abbiamo ammirato l’anno scorso. Non gli riesce nulla. Dal 69′ Dybala 7 – Il suo ingresso in campo cambia una partita fino a quel momento orribile. Fa la differenza pur giocando sotto ritmo e senza voler calciare punizioni, angoli e tantomeno il rigore (paura di rifarsi male?). Nonostante questo tira più in porta lui che tutta la Roma nelle ultime tre partite.

Volpato 5 – Sbaglia tanto, ma non si può caricare di eccessive responsabilità un ragazzino alle prime armi. Dal 46′ El Shaarawy 5 – Si sveglia tardi. Sbaglia un gol concludendo timidamente da ottima posizione.

Zaniolo 5 – Ce la mette tutta, ma lui dovrebbe far parte della categoria del giocatore che ti fa la differenza. E invece non riesce a inventare una giocata degna di tale nome che non sia il solito “prendo palla e corro”. Limitato.

Abraham 4 – Forse ritiene che basti un gol ogni morte di papa per aver dimostrato chissà cosa, ma se così fosse si sbaglierebbe di grosso. Oggi gioca una partita irritante. Non vince uno scontro, e quando ci riesce spreca in modo imbarazzante le occasioni enormi che gli si spalancano davanti la porta. Fischiatissimo all’uscita dal campo, ed è giusto così. Dal 70′ Belotti 5 – Sbaglia il rigore che avrebbe concesso più tempo alla squadra per cercare la vittoria.

JOSE’ MOURINHO 5 – La Roma chiude mestamente questo 2022 con un pareggio che serve a pochissimo e con una serie di prestazioni davvero deludenti. Squadra mediocre, che come al solito si aggrappa a Dybala per salvarsi la faccia. Ci aspettiamo un cambiamento radicale nel 2023, altrimenti la stagione sarebbe da considerare disastrosa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini