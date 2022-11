(LIVE!) ROMA-TORINO: 0-0. Sanabria di testa va vicino al vantaggio

AS ROMA NEWS – Ultima giornata di campionato di questo 2022 per la Roma che oggi pomeriggio all’Olimpico affronta il Torino in una partita che si preannuncia molto tesa.

Nervi a fior di pelle in casa giallorossa dopo gli ultimi risultati deludenti e le vicende che hanno riguardato lo spogliatoio. Sarà di fondamentale importanza riuscire a chiudere questa prima parte di stagione con una vittoria scaccia crisi e polemiche.

I granata però sono in gran forma e venderanno cara la pelle. Vi lasciamo al prepartita con tutte le ultime sulle formazioni ufficiali e quindi alla live del match. Forza Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

8′ – OCCASIONE TORO: Sanabria tutto solo a centro area batte di testa mandando fortunatamente alto. Che rischio.

5′ – Avvio a ritmi bassi, per ora match molto equilibrato e con pochi spazi a disposizione per le due squadre.

0′ – Fischio di Rapuano, comincia Roma-Torino!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 14:00 – La Roma annuncia il proprio schieramento ufficiale: confermate le indiscrezioni della vigilia, confermato Volpato con Dybala in panchina. Camara farà coppia con Cristante, Karsdorp non sarà nemmeno in panchina.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaTorino 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/qWGCOzi4d7 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 13, 2022

Ore 13:45 – Questa la formazione ufficiale del Torino: Vanja; Djidji, Zima, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Ore 13:38 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham.

Ore 13:00 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, terreno di gioco in lento miglioramento. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma e Torino.

ROMA-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham. All. Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Vina, Tripi, El Shaarawy, Bove, Tahirovic, Matic, Dybala, Pellegrini Belotti, Shomurodov.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Zima, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic, Sanabria. All. Juric.

A disp.: E.Berisha, Fiorenza, Bayeye, Rodriguez, Adopo, Singo, Garbett, Ilkhan, Seck, Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Assistenti: Berti e Vono.

IV uomo: Piccinini.

Var: Nasca.

Avar: Guida.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini