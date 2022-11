TIAGO PINTO: “Abraham? Non posso accettare che si giustifichi una scelta della Nazionale con quello che succede nel club”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Torino.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Abraham non convocato per il Mondiale…

“Non posso accettare che dopo una convocazione in Nazionale si cerca di giustificare le convocazioni con quello che è successo nel club. Se Tammy non va in nazionale perché ha fatto pochi gol nell’ultimo mese e poi va, per esempio, un ragazzo che ha fatto più gol di lui ma ieri era in panchina, allora Smalling dovrebbe essere titolare con l’Inghilterra. Noi siamo soddisfatti con Tammy e tutti i ragazzi che vanno al mondiale. Non posso accettare che dopo una convocazione si venga a parlare del lavoro che i ragazzi fanno alla Roma come fosse una giustificazione”.