ROMA-TORINO 3-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince ancora, all’Olimpico il Torino deve arrendersi col punteggio di 3 a 2 davanti a uno scatenato Paulo Dybala.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i granata nel match valido per la ventiseiesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Eccessiva sicurezza con i piedi, non sufficientemente reattivo sul colpo di testa di Zapata. Nella ripresa si riscatta con un paio di buoni interventi.

Mancini 6,5 – Provvidenziale in un paio di chiusure. Non riesce a contenere l’esplosività area di Zapata in occasione del gol dell’1 a 1. Ma nel complesso la prova resta positiva.

Smalling 6,5 – Gioca una buona partita, dimostrando una discreta condizione fisica. Recupero importante in ottica futura. Dal 78′ Huijsen sv – Sfortunata deviazione in occasione del tiro-cross di Ricci.

Ndicka 6,5 – Gli attaccanti granata giocano di fisico, lui ci mette sostanza e porta a casa una buona gara.

Kristensen 5,5 – Tutto solo in area colpisce un palo con un sinistro un po’ strozzato. Soliti limiti, sia difensivi che offensivi.

Cristante 6 – Paga probabilmente la stanchezza accumulata di queste settimane. Meno preciso del solito, ma è sempre preziosa la sua presenza specie sulle palle alte e nei duelli fisici.

Paredes 6 – Gioca con buone geometrie, ma era difficile aspettarsi più freschezza dopo le fatiche di coppa. Dal 60′ Bove 6 – Dà più sostanza alla mediana.

Pellegrini 6 – Utile più in fase di ripiegamento che non in quella di ripartenza dell’azione. Gioca quasi tutta la partita nonostante il problemino fisico accusato contro il Feyenoord. Dall’85’ Renato Sanches sv – Qualche pasticcio che poteva costare caro con allegata strigliata di Cristante.

Angelino 5,5 – Soffre tanto l’azione di Bellanova su quella fascia, che non contrasta bene in occasione del cross per la testa di Zapata. Spinge poco. Dal 60′ Spinazzola 6 – Ingresso in campo per dare nuovo pepe alla fascia.

Dybala 8,5 – Prestazione monumentale di un giocatore dalla classe sopraffina. Regala gol e giocate che valgono da sole il prezzo del biglietto.

Azmoun 6,5 – Grande azione in avvio, con assist perfetto che Kristensen spreca. Si guadagna il rigore che sblocca il match. Molto bravo quando attacca la profondità, un po’ meno nel gioco di sponda. Dal 60′ Lukaku 6,5 – Entra in campo col piglio giusto. Duetta spesso e volentieri con Dybala, gli regala un bel pallone per la sua tripletta personale.

DANIELE DE ROSSI 7 – I meriti di questo allenatore sono innegabili. Quinta vittoria su sei partite in campionato, il ruolino di marcia è davvero impressionante. Oggi cambia pelle alla squadra, nonostante le modifiche arrivano puntuali i tre punti. Promosso a pieni voti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini