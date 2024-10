ROMA-TORINO, i convocati di Juric: si rivede El Shaarawy

AS ROMA NEWS – Domani la Roma scenderà in campo contro il Torino. Il club giallorosso ha diramato la lista dei giocatori convocati da mister Ivan Juric per la delicata sfida di domani.

Presenti Mancini e Cristante, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Torna a disposizione del tecnico Stephan El Shaarawy. Out Hermoso, squalificato.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Marin, Ryan, Svilar;

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud;

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Le Fée, El Shaarawy, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Soulé, Zalewski;

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov.

