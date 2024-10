SERIE A: la Juventus frena in casa (2-2 col Parma), vittorie di Atalanta (2-0 al Monza) e Inter (0-3 a Empoli)

ALTRE NOTIZIE – Dopo le vittorie di Inter (3 a 0 sul campo dell’Empoli, doppietta di Frattesi e Lautaro Martinez) e Venezia (3 a 2 all’Udinese), il turno infrasettimanale è proseguito in serata.

Vince l’Atalanta di Gasperini, che al Gewiss Stadium batte il Monza per 2-0 grazie alle reti di Samardzic e Zappacosta. I nerazzurri salgono così in terza posizione, sopra di un punto alla Juventus.

I bianconeri infatti non sono riusciti ad andare oltre il 2 a 2 interno contro un ottimo Parma: gli ospiti vanno in vantaggio due volte, prima con Del Prato dopo appena 3 minuti, e poi con Sohm (38′). Entrambe le volte i padroni di casa hanno poi trovato le reti del pareggio, prima con McKennie (31′) e poi con Weah (49′). I bianconeri vanno in quarta posizione a quota 18 punti.