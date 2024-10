ROMA-TORINO, le ultime: out Dovbyk e Pellegrini, gioca Dybala falso nove

AS ROMA NEWS – Arrivano brutte notizie per i giallorossi a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Torino, match particolarmente delicato dopo il pesante ko subito sul campo della Fiorentina. .

Per Ivan Juric non arrivano buone notizie: Artem Dovbyk, secondo le indiscrezioni del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, è alle prese con la febbre e non ci sarà, al suo posto Dybala giocherà da centravanti di manovra.

Anche Pellegrini darà forfait per un problema al piede accusato in settimana dopo essere toccato duro da Saud martedì in allenamento.

