ROMA-TORINO: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Nell’allenamento di rifinitura svolto oggi a Trigoria si rivede in gruppo Lorenzo Pellegrini, recuperato dunque per la partita di domani sera (ore 18:30) contro il Torino. Il capitano però difficilmente partirà dall’inizio.

Out di certo invece Diego Llorente, assente anche oggi dal campo: in difesa potrebbe toccare a Chris Smalling, in ballottaggio con Ndicka per una maglia accanto a Gianluca Mancini, che dovrebbe nuovamente partire titolare. Cambiano invece le fasce laternali: Kristensen e Angelino dovrebbero far rifiatare Karsdorp e Spinazzola.

A centrocampo, come detto, turno di riposo per Pellegrini, non al meglio. Al suo posto uno tra Bove, favorito, e Aouar. In attacco rebus Lukaku: il belga ha giocato 120 minuti e potrebbe lasciare il campo al più fresco Azmoun. El Shaarawy e Dybala ancora in vantaggio su Zalewski e Baldanzi.

QUI TORINO – Juric sembra orientato a confermare l’undici che ha perso giovedì contro la Lazio. Va però valutato il recupero in extremis di Rodriguez che si candida a completare il terzetto di difesa con Lovato e Djidji.

In mediana spazio ancora a Ricci e Linetty, vista l’indisponibilità di Tameze. Fasce laterali affidate a Bellanova e Lazaro, con Vlasic che agirà da trequartista alle spalle del tandem formato da Sanabria e Zapata.

IL METEO DEL MATCH – Non promette niente di buono il tempo previsto per domani sopra la Capitale, specie per le ore pomeridiane: durante il match sono attese precipitazioni, che potrebbero essere più abbondanti verso la serata.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Torino, match che si disputerà lunedì 26 febbraio ore 18:30, diretta tv su DAZN:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

Giallorossi.net – Andrea Fiorini