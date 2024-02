Serie A: parggio tra Milan e Atalanta a San Siro. L’Inter travolge il Lecce, il Napoli ripreso dal Cagliari al 96esimo

ALTRE NOTIZIE – Finisce in parità il posticipo serale tra Milan e Atalanta, con la sfida di San Siro che si conclude sull’1 a 1. Vantaggio immediato dei rossoneri con Leao, pareggio prima dell’intervallo di Koopmeiners su rigore.

Nella ripresa la squadra di Pioli spinge alla ricerca del gol partita, ma un attento Carnesecchi spegne le speranze dei padroni di casa. Grazie a questo pareggio l’Atalanta sale a quota 46 punti, a meno due dal Bologna attualmente quarto e a più cinque dalla Roma.

Nel pomeriggio vittoria a stento della Juventus con il Frosinone per 3 a 2 grazie a un gol di Rugani all’ultimo minuto di recupero.

Stecca il Napoli di Calzona all’esordio in campionato: gli azzurri passano in vantaggio con Osimhen metà ripresa, la partita sembra avviata a concludersi con la vittoria degli ospiti ma una clamorosa dormita di Juan Jesus permette a Luvumbo di regalare un 1 a 1 prezioso per il Cagliari.

Non sbaglia invece l’Inter che travolge il Lecce in casa dei salentini: doppietta di Lautaro Martinez, in gol anche Frattesi e De Vrij per lo 0-4 finale.

Giallorossi.net – T. De Cortis