Roma, tre rinforzi per Mou

AS ROMA NEWS – Due centrocampisti in arrivo, poi si spera anche l’attaccante. Il mercato della Roma è pronto a sbloccarsi nella settimana di Ferragosto, quella che porterà alla prima di campionato di domenica prossima contro la Salernitana.

I primi rinforzi saranno il regista che prenderà il posto di Matic e il mediano box to box che serviva a Mourinho per il nuovo centrocampo a tre. Entrambi arriveranno dall'”amico” PSG, che si libera di due rinforzi della propria rosa: Leandro Paredes e Renato Sanches, attesi nelle prossime ore a Roma.

L’argentino farà ritorno a Trigoria a titolo definitivo per una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro. Il giocatore voleva lasciare Parigi e desiderava tornare nella Capitale, e per questo ha tentennato su un’offerta importante del Galatasaray, aspettando notizie dai giallorossi. Che sono arrivate ieri, giornata che ha segnato l’addio del riottoso Matic, destinato al Rennes (oggi la partenza) per 3 milioni.

Diversa la formula di acquisto per Renato Sanches: il portoghese si trasferirà alla corte di Mourinho in prestito oneroso (1-2 milioni) con diritto di riscatto fissato intorno ai 6-7 milioni.

Per la punta, paradossalmente, ci sarà ancora da aspettare: Duvan Zapata è il nove individuato da Tiago Pinto per accontentare il proprio allenatore, ma l’accordo con l’Atalanta non è ancora stato trovato. Le parti si dicono fiduciose sulla fumata bianca, che potrebbe arrivare a inizio della prossima settimana. Ma intanto Gasperini sta puntando forte sul colombiano, schierandolo titolare al centro dell’attacco nell’amichevole di prestigio pareggiata ieri sera per 0 a 0 contro la Juventus.

Tutto fermo sul fronte Marcos Leonardo: la Roma sta infatti cercando un altro attaccante, giovane e di prospettiva, su cui investire una quindicina di milioni. Il Santos ha alzato un muro, il giocatore però minaccia di non giocare più con i brasiliani: una delle due parti sarà per forza costretta a cedere. La speranza di Pinto è che alla fine sarà il Santos a mollare la presa.

