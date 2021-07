Roma, tutto risolto per Viña: il terzino è già in volo per la Capitale, arriverà domani nel pomeriggio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto risolto. Matias Viña si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma. Risolti gli ultimi intoppi con il Palmeiras.

Il terzino uruguaiano è già in volo per la Capitale, atterrerà domani pomeriggio a Roma per cominciare la sua avventura in giallorosso.

#Calciomercato | #ASRoma, adesso è fatta per Matias #Vina. Superato lo scoglio economico con il #Palmeiras. Il giocatore è in viaggio: domani nel pomeriggio l’arrivo a Roma pic.twitter.com/qQMt0AvxCS — Marco Juric (@MarcoJuric) July 24, 2021

Viña, 23 anni, è il terzino sinistro scelto da Pinto e Mourinho per sostituire momentaneamente Spinazzola sulla corsia mancina. Il giocatore sarà pagato circa 10-11 milioni di euro più bonus. Lunedì le visite mediche e poi la firma.