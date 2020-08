Roma, ufficiale la cessione di Bianda al Zulte Waregem in prestito con diritto di riscatto

AS ROMA CALCIOMERCATO – Se ne parlava da giorni, adesso arriva l’ufficialità: William Bianda è un nuovo calciatore dello Zulte Waregem.

Il difensore si trasferisce in Belgio in prestito con diritto di riscatto. Queste le prime parole rilasciate al sito ufficiale del nuovo club: “Sono molto orgoglioso di giocare per lo Zulte Waregem in questa stagione. Sono ancora molto giovane, quindi non vedo l’ora di iniziare e di migliorarmi molto”.

Il difensore francese, 20 anni, era arrivato alla Roma durante la gestione Monchi. Pagato 6 milioni più 5 di bonus, il calciatore non ha mai reso per le aspettative e anche in Primavera ha mostrato qualche difficoltà. Ora la sua speranza, e anche quella del club, è di rinascere in Belgio.