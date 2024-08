Roma, ultimi due giorni di fuoco. Abraham, Saelemaekers e Konè: che intreccio di mercato col Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Due giorni alla chiusura del mercato: restano ancora oggi, 29 agosto, e domani, fino alla mezzanotte, per concludere le ultime operazioni in entrata e uscita.

Per la Roma saranno ore di fuoco. Ghisolfi deve ancora risolvere più di una questione aperta dentro Trigoria, ma l’affare che tiene banco in queste ore è lo scambio Abraham-Saelemaekers con il Milan. Che coinvolgerebbe, più o meno indirettamente anche l’affare Manu Konè.

Fonseca ha bisogno di un centravanti viste le condizioni di Morata, ed è tornato a chiedere il nove giallorosso alla sua dirigenza. Da qui l’idea dello scambio con Saelemaekers, calciatore che farebbe comodo a De Rossi. Le parti sono al lavoro per arrivare alla quadra: la Roma ha già l’accordo con il belga, il Milan deve ancora trovare un’intesa con l’inglese.

Va inoltre trovato un compromesso sulla cifra del conguaglio a favore dei giallorossi: il Milan vorrebbe spendere 7 milioni, la Roma ne chiedeva 12 ma si accontenterebbe di 10. Oggi nuovi colloqui per provare ad arrivare alla fumata bianca.

In mezzo a tutto questo c’è Manu Konè, centrocampista conteso proprio da Roma e Milan. I rossoneri, in realtà, starebbero provando a chiudere con Adrian Rabiot, centrocampista ancora libero e prendibile a parametro zero, ma devono soddisfare le altissime richieste di mamma Veronique.

Se il Milan dovesse arrivare a dama con l’ex Juve, per la Roma si spalancherebbero le porte verso Konè. Altrimenti gli incastri faticherebbero a comporsi: appare difficile infatti che il Milan possa garantire alla Roma i 10 milioni che poi le servirebbero per soffiargli il centrocampista del Borussia Monchengladbach.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport

