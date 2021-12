Roma, un altro portoghese nel mirino di Tiago Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto a caccia dell’occasione a centrocampo in vista di gennaio.

Con Zakaria che si allontana col passare dei giorni e Grillitsch che resta una pista percorribile per profilo e costi, oggi dalle colonne di Leggo (F. Balzani) spunta fuori una nuova pista su cui la Roma sta accendendo i fari.

Si tratta del portoghese Xeka, 27 anni, mediano del Lille in scadenza di contratto con i francesi. Calciatore bravo sia in fase di impostazione che nel recuperare palloni in mezzo al campo, Xeka non è di certo quel campione richiesto a gran voce da Totti.

Fonte: Leggo