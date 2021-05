Roma, un derby col morale sotto ai piedi. Fonseca medita il ritorno alla difesa a tre

AS ROMA NEWS – Una partita, l’ultima, per salvare la faccia. Domani sera la Roma giocherà il derby contro la Lazio con la speranza di regalare una piccola soddisfazione ai tifosi in una stagione molto deludente.

Il morale della squadra è decisamente basso, ormai si aspetta solo la fine di questo campionato per riattaccare la spina e ripartire con Mourinho. Ma la gente spera in una reazione, in quella prova di orgoglio che i tifosi hanno chiesto a Pellegrini e compagni durante un faccia a faccia avvenuto fuori Trigoria qualche giorno fa.

Battere la Lazio però non sarà facile, soprattutto considerando le assenze con cui Fonseca dovrà fare i conti ancora una volta: nessuno tra Spinazzola, Smalling, Diawara, Veretout e Calafiori dovrebbe farcela a recuperare per il derby di domani.

La Roma dunque dovrebbe riproporsi con la stessa formazione che ha perso 3 a 1 a San Siro. Non è detto però che Fonseca possa tornare a proporre il 3-4-2-1 per affrontare al meglio la squadra di Inzaghi. In quel caso Mancini, Ibanez e Kumbulla formerebbero il terzetto di centrali, con Cristante a centrocampo. L’attacco sarà guidato da Dzeko, a cui il portoghese ormai si affida in tutti i big match.

