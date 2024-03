Roma, un weekend da Champions

AS ROMA NEWS – Il Bologna alla prova dall’Inter, l’Atalanta sul campo della Juventus, e la Roma a chiudere il weekend a giocarsela contro la Fiorentina al Franchi. Tra oggi e domani le squadre in corsa per la Champions dovranno affrontare un turno di campionato particolarmente ostico, che potrebbe dare un nuovo scossone alla loro classifica.

Si parte oggi con Bologna-Inter, in programma alle ore 18: per gli emiliani, saldamente al quarto posto in classifica, un esame di maturità importantissimo per le loro ambizioni Champions. Thiago Motta avrà il grande vantaggio di affrontare i nerazzurri nella giornata che precede il ritorno degli ottavi contro l’Atletico Madrid.

La squadra di Inzaghi rischia di affrontare questa partita con le gambe molli e la testa altrove: dopo la scorsa giornata, l‘Inter ha praticamente chiuso la pratica scudetto, trovandosi a 15 punti di vantaggio dalla Juventus, un distacco siderale che fa dormire sonni tranquilli a Lautaro e compagni. Il Bologna, che non ha impegni di coppa, proverà ad approfittarne.

Domani, sempre alle 18, toccherà all’Atalanta, scivolata alle spalle della Roma dopo aver perso lo scontro diretto contro gli emiliani domenica scorsa: il compito per gli uomini di Gasp si preannuncia duro, visto che la Juventus giocherà in casa e vorrà riscattare i risultati deludenti delle ultime giornate. Ma i bianconeri arrivano a questa partita con tantissime assenze pesanti, sia a centrocampo (oltre a Rabiot, Allegri ha perso anche Alcaraz) e in attacco (Vlahovic out per squalifica).

La sera quindi chiuderà la Roma sul difficile campo della Fiorentina. Giallorossi e viola arrivano a questa sfida nelle stesse condizioni fisiche, avendo affrontato giovedì un turno impegnativo in Europa, entrambe vittoriose contro Brighton e Maccabi Haifa.

La squadra di De Rossi ha il morale altissimo, e sa quanto vale la partita di domani sera: la Fiorentina di Italiano si trova attualmente a cinque punti dai giallorossi, e un ko li metterebbe di fatto fuori dalla lotta per un posto in Champions. Alla Roma, che al momento di scendere in campo conoscerà i risultati delle sue avversarie, potrebbe anche andare bene un pareggio se Bologna e Atalanta dovessero restare ferme in classifica.

Sarà molto importante tenere l’attenzione alta e non sentirsi appagati dai risultati entusiasmanti ottenuti in queste settimane. Mister De Rossi, che oggi non parlerà alla stampa, prepara qualche novità di formazione: dopo aver asfaltato De Zerbi, domani proverà a regalare un dispiacere anche a Italiano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

