Roma, una vittoria a metà

AS ROMA NEWS – La missione è compiuta. Dopo due giornate di campionato, sulla carta ampiamente alla portata dei giallorossi, la Roma è a punteggio pieno in vetta alla classifica insieme a Napoli e Inter, e davanti a Juve, Milan, Atalanta e Lazio.

Eppure a Trigoria non c’è più l’euforia dei giorni scorsi. Perchè l’uno a zero (l’ennesimo) di ieri sulla Cremonese non può lasciare tranquilli né la Roma né Mourinho. E non tanto per quanto visto ieri in campo, dove la squadra ha palesato una condizione fisica ancora molto approssimativa, ma per gli infortuni che stanno mettendo fuori gioco i calciatori più importanti in rosa.

Nel giro di 24 ore infatti la Roma ha perso prima Wijnaldum (bello l’omaggio dei compagni) fino a gennaio, e poi Zaniolo per circa un mese. L’attaccante, il più in forma dei suoi dopo un precampionato coi fiocchi, sarà infatti costretto a fermarsi sul più bello a causa della lussazione alla spalla sinistra provocata da uno scontro a tutta velocità con conseguente fragorosa caduta a terra.

Un infortunio che ha scalfito nel morale le convinzioni della Roma. E così ieri i ragazzi di Mou hanno dovuto faticare più del dovuto per avere ragione di un’ottima Cremonese. Con Zaniolo in campo i giallorossi avevano macinato occasioni da gol, sprecate a ripetizione da Abraham e soci anche per colpa di una condizione ancora approssimativa.

Ma poi il ko del 22 ha intaccato le certezze, ma soprattutto l’entusiasmo del gruppo. E il secondo tempo, sbloccato da un preciso colpo di testa del solito Smalling, è stato più combattuto del previsto. La squadra infatti ha finito la benzina molto presto, e alcuni giocatori chiave erano già con la lingua di fuori prima dell’intervallo.

Il problema è che se prima Mou aveva diverse scelte in panchina, adesso sono bastati due infortuni pesanti a ridurre sensibilmente le alternative, specie dal centrocampo in su. El Shaarawy è stato l’unico cambio capace di dare brillantezza al reparto avanzato, ma è troppo poco.

Alla fine la Roma è riuscita a portare a casa i tre punti con merito, giocando con la testa e con il cuore, ma la sensazione che servano ancora rinforzi per allestire una squadra davvero competitiva resta forte. Lo ha fatto capire in tutti i modi Mourinho a fine partita, stavolta senza troppi giri di parole: servono (almeno) un centrocampista e un attaccante. Il tempo comincia a stringere, perchè alla chiusura del mercato manca solo una settimana. E sabato sarà già Juve-Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini