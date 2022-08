Serie A: Juventus fermata dalla Sampdoria, a Marassi finisce 0 a 0

ULTIME NOTIZIE SERIE A – La Juventus rallenta. E questa sera, nel posticipo del lunedì, non va oltre lo zero a zero sul campo della Sampdoria.

Primo tempo con poche emozioni, pericolosi solo i doriani con una traversa da Leris. Nella ripresa la partita resta molto equilibrata con occasioni da entrambe le parti.

Nel recupero Audero dice no a Kostic e salva il risultato. Finisce 0 a 0, rallenta la Juventus che sale a 4 punti, a meno due dalle prime della classifica tra cui la Roma.

E sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto con i giallorossi allo Stadium. La Roma sarà priva di Zaniolo e Wijnaldum, la Juve dovrebbe fare a meno di Pogba e Di Maria, due giocatori di cui oggi i bianconeri hanno sentito parecchio la mancanza.

Giallorossi.net – F. Turacciolo