Roma unita, tutti con Mourinho

AS ROMA NEWS – Tutti a rapporto da Josè Mourinho. La squadra, schierata in cerchio, ha avuto un lungo colloquio con l’allenatore in vista di dieci giorni che possono avere un ruolo fondamentale nel proseguimento della stagione.

Domani c’è il Lecce, una partita da non sbagliare per riprendere quota in campionato, poi la decisiva sfida in Europa League contro lo Slavia (vincendo chiuderesti il discorso primo posto) e quindi l’attesissimo derby contro la Lazio che arriva subito prima della pausa di novembre.

Mourinho ha avuto dal gruppo le risposte che voleva: la squadra è più unita che mai. Tutti, anche Lukaku, hanno superato le scorie del brutto ko di San Siro e ora vogliono subito riscattarsi. Il morale a Trigoria è tornato alto, complice il ritorno a disposizione di Paulo Dybala e Renato Sanches, due calciatori che, se in grado di giocare con continuità, possono dare una svolta alla stagione Roma.

Saranno dieci giorni molto importanti, per questo lo Special One ha voluto caricare i suoi in vista delle prossime tre gare in cui dovranno dare il massimo. E la squadra ha risposto come sempre, stando vicina all’allenatore e lavorando in maniera impeccabile al Fulvio Bernardini. Già domani contro il Lecce sono attese le prime conferme.

