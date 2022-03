Roma, via alle grandi manovre per l’estate

AS ROMA NEWS – Da una parte c’è il campo, che per adesso sta dando risultati assai deludenti. Dall’altra c’è un lavoro che va approntato in questi mesi, propedeutico alla costruzione della rosa del prossimo anno calcistico.

Un lavoro che deve procedere su due binari divisi ma paralleli e che deve essere svolto nel migliore dei modi. Perchè il famoso progetto triennale affidato a Mourinho e Tiago Pinto ora diventerà biennale: ci sono solo due anni per portare la Roma ai palcoscenici che merita e, perchè no, a vincere qualcosa di importante.

Il problema è che questa squadra dà la netta sensazione di aver bisogno di diversi rinforzi, e tutti piuttosto “pesanti”, per tornare a essere competitiva ad alti livelli. Se per la porta la Roma ha già individuato in Svilar il prossimo vice Rui Patricio, in difesa serviranno due rinforzi: un terzino destro (Maitland-Niles ha fallito, tornerà all’Arsenal) e un difensore centrale di piede mancino capace di impostare l’azione.

A sinistra invece si punterà tutto sul rientro di Spinazzola, con Vina che farà il suo vice. A centrocampo molto ruota intorno al riscatto di Sergio Oliveira: da più parti fanno sapere che il suo acquisto a giugno è molto più che probabile per via di un accordo già stretto tra i giallorossi e il Porto. In ogni caso servirà subito individuare un regista in grado di prendere per mano la squadra: Xhaka sarà di sicuro un tormentone, ma a Trigoria preferirebbero un profilo più giovane su cui investire.

C’è poi la questione attacco da non sottovalutare: al momento la Roma può contare solo su Zaniolo e Abraham. Tutti gli altri non sono riusciti a dare risposte concrete: Felix appare troppo acerbo, Carles Perez gioca solo rarissimi scampoli di gara, El Shaarawy non dà garanzie fisiche, e lo scontento Shomurodov è finito da tempo nel dimenticatoio. Il restyling del reparto avanzato è dunque necessario. Il lavoro che aspetta la Roma, numeri alla mano, è davvero mastodontico.

Giallorossi.net – G. Pinoli