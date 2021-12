Roma, vicino l’accordo con Maitland-Niles: le ultime

AS ROMA NEWS – Si avvicina l’acquisto di Maitland-Niles da parte della Roma, che punta a chiudere con il giocatore dell’Arsenal per l’avvio del calciomercato.

Gianluca Di Marzio di Sky Sport aggiorna la situazione con le ultime: “Manca meno di una settimana all’apertura ufficiale del calciomercato 2022 e continua il lavoro sull’asse Roma-Londra per Ainsley Maitland-Niles. Anche oggi sono proseguiti i contatti tra le parti, con la società giallorossa che sta cercando di limare la distanza economica con il calciatore per blindare l’accordo. Obiettivo concreto è farlo nelle prossime 24-48 ore, con Maitland-Niles che ha dato priorità alla Roma rispetto alle altre offerte della Premier League.

C’è il sì convinto del ragazzo che è alleato della Roma per la positiva conclusione dell’operazione. Dopo l’accordo con il calciatore, vicinissimo, la Roma nei prossimi giorni andrà a cercare l’intesa definitiva con l’Arsenal.

La trattativa è sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, rimane però distanza tra i due club sulle cifre. La Roma vorrebbe chiudere per un prestito attorno ai 750 mila euro con diritto di riscatto a 10 milioni. Probabilmente servirà uno sforzo ulteriore del club giallorosso per chiudere, visto che l’Arsenal chiede per il riscatto tra i 15 e 18 milioni. Si continua a lavorare, con l’accordo con il calciatore ormai vicino alla chiusura”.

Fonte: Gianlucadimarzio.com