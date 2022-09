Roma, vietato sbagliare. Mou cambia: Cristante in difesa, centrocampo tutto nuovo

AS ROMA NEWS – Battere l’Helsinki questa sera all’Olimpico è una necessità. Il girone di Europa League si è subito messo in salita per i giallorossi dopo il ko di Razgrad e la vittoria del Betis (immeritata, secondo Mourinho) sul campo dei finlandesi.

Considerando che anche arrivare secondi nel raggruppamento può diventare un risultato non esaltante per la forza delle squadre che scenderanno dalla Champions, la Roma questa sera è chiamata a vincere per tenere in piedi le speranze di chiudere il girone in vetta.

Nonostante l’importanza della gara, Mou stavolta cambierà pelle alla squadra: il livello non eccelso dei finlandesi e la vicinanza alla sfida di domenica contro l’Atalanta rende necessario far riposare più di qualcuno. A cominciare da Smalling, l’indiziato numero uno a restare fuori questa sera.

Due le possibili soluzioni per la difesa: spostare Ibanez in mezzo con Vina inserito come centrale di sinistra, oppure arretrare Cristante tra Mancini e il brasiliano. Questa seconda ipotesi, secondo i giornali oggi in edicola, è l’ipotesi più probabile.

A centrocampo a quel punto ci sarebbe spazio per una mediana tutta nuova: col rientro di Zaniolo, Pellegrini arretrerà il suo raggio di azione di qualche metro, e farà coppia con Mady Camara, pronto all’esordio. Riposo dunque per Matic.

Sulle fasce dovrebbero agire Spinazzola e uno tra Karsdorp (recuperato) e Celik, mentre in attacco possibilità per Belotti: Abraham potrebbe anche restare fuori in vista dell’Atalanta.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport