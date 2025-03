Roma, voglia di sorpasso

AS ROMA NEWS – Allo stadio Via del Mare riparte la cavalcata giallorossa. Quella della Roma guidata da Ranieri verso una volata finale che lascia aperti sogni di gloria impensabili fino a qualche settimana fa, ma resi possibili da un filotto di vittorie e una striscia lunghissima di risultati utili cominciata prima di Natale.

Arrivati in primavera, i giallorossi possono ancora sperare di raggiungere un traguardo che svolterebbe il progetto del duo Ranieri-Ghisolfi, e dell’allenatore (ancora ignoto) che verrà. La volata parte da stasera, sul campo del Lecce. La Roma è chiamata a vincere ancora. E non potrà accontentarsi di farlo solo stasera. Quello del Via del Mare è solo un piccolo antipasto di quello che verrà. Una sfilza di scontri diretti decisivi, la maggior parte dei quali da conquistare.

Ecco perchè tornare nella Capitale con i tre punti sarà fondamentale. Battendo il Lecce, la Roma opererebbe stasera quel sorpasso che Hummels aveva profetizzato mesi fa (“Se vinciamo il derby, sono convinto che possiamo arrivargli davanti“) scatenando l’ilarità dei laziali. Ora però, a distanza di tre mesi, lo scenario è completamente cambiato, e l’ironia dei biancocelesti ha lasciato spazio alla paura di vedersi momentaneamente sopravanzati nonostante l’enorme margine di vantaggio accumulato durante il periodo pre-Ranieri.

Orfana di Dybala, la Roma proverà ancora di più a compattarsi e a fare gruppo. L’assenza della Joya potrebbe farsi sentire in quegli scontri diretti dove la giocata del singolo può fare la differenza, ma stasera a Lecce la squadra di Ranieri ha le armi giuste per riuscire a battere i salentini e prepararsi al rush finale. Il Via del Mare è stato ultimamente un tabù per Pellegrini e compagni: né Mourinho né De Rossi sono riusciti a espugnarlo in questi anni. Ci proverà Sir Claudio, l’uomo delle imprese. Con lui in panchina sembrano possibili anche i miracoli.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini