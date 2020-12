ROMA-YOUNG BOYS 3-1, Il Messaggero: “Missione compiuta”, Leggo: “Calafiori fa la Roma più ricca”, Gazzetta: “Primo obiettivo raggiunto dai Friedkin”

AS ROMA NEWS – Vittoria e primo posto matematico nel girone: la Roma chiude la pratica Europa League di questo 2020 e, in attesa del sorteggio dei sedicesimi, può concentrarsi completamente sul campionato durante questo finale di anno. La partita di ieri sera contro lo Young Boys ha rivisto una squadra determinata e compatta, contro un avversario comunque modesto.

Il Messaggero (U. Trani) titola: “Roma, missione compiuta” sottolineando come i giallorossi abbiano raggiunto ieri sera il primo obiettivo (minimo) stagionale, e cioè il passaggio alla fase finale della coppa. “La maxi rotazione di Fonseca, dopo il crollo di domenica sera al San Paolo, è scontata e al tempo stesso utilissima”.

“Young Roma” titola invece questa mattina Leggo (F. Balzani) che punta forte sulla prestazione di Riccardo Calafiori, che sboccia e fa sognare col suo eurogol che “rende la Roma più ricca”. I giallorossi infatti incasseranno circa 6,5 milioni per i risultati ottenuti nel girone.

Anche la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) parla di missione compiuta, ma soprattutto di come questo “se vogliamo, è il primo obiettivo raggiunto dai Friedkin alla testa del club”. La Roma ribalta il match dopo l’iniziale svantaggio, un segno di crescita anche mentale per i ragazzi di Fonseca, a cui lo schiaffo di Napoli sembra non aver lasciato tracce. Merito anche di questa pattuglia sempre più giovane che, a cominciare da Villar e Calafiori, sembrano avere addosso le stimmate del talento.

Anche Il Romanista punta sul terzino giallorosso e titola “Calacuori” in apertura. La squadra, scrive il quotidiano, reagisce alla grande al ko di Napoli. Dopo il gol di Nsame, Borja Mayoral la pareggia, ma poi è una grandissima prodezza del giovane Calafiori a mettere le cose a poste. L’esultanza con bacio alla maglia e la dedica (“E’ anche per De Rossi”) emozionano.

