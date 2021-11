ROMA-ZORYA 4-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma stravince contro lo Zorya, battendo la formazione ucraina col punteggio di 4 a 0. Sugli scudi Abraham e Zaniolo, coppia d’attacco che ha pienamente convinto.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Attento sulle poche e scarsamente insidiose conclusioni dello Zorya.

Mancini 6,5 – Precisione nelle chiusure, si toglie lo sfizio di sfoderare anche qualche pregevole anticipo.

Smalling 6 – Comanda la difesa senza particolari problemi, vista la modestia degli avversari. Dal 70′ Ibanez sv.

Kumbulla 6 – Parte non benissimo, poi prende fiducia e porta a casa la prestazione

Karsdorp 7 – Inesauribile. Grande spinta sulla fascia. Generoso e combattente, anche quando sembra stremato ha la forza di sprintare. Complimenti.

Carles Perez 7 – Anche lui sorprende nell’inedita posizione di intermedio di centrocampo. Si inserisce con qualità, segna e si procura un rigore.

Veretout 6,5 – Non sfigura nel ruolo di regista, distribuendo con sapienza palloni in mezzo al campo. Offre l’assist a Zaniolo per il gol del due a zero, ma subito dopo sbaglia la seconda conclusione dagli undici metri.

Mkhitaryan 6,5 – Conferma quanto di buono visto col Genoa: da intermedio gioca con qualità e personalità. Da rivedere in test più probanti in questo ruolo. Dal 77′ Missori sv.

El Shaarawy 7 – Molto positivo. Grande corsa sulla fascia e ottima qualità nell’assist col quale manda in gol Carles Perez. Dal 70′ Zalewski sv.

Zaniolo 7,5 – Si sbatte per trovare la strada del gol e ci riesce con merito. Nella ripresa completa la sua serata con un grande assist per il compagno di reparto. Dal 70′ Shomurodov sv.

Abraham 7,5 – Gioca molto per la squadra, e gli va dato merito di questo. Nel secondo tempo riesce a sbloccarsi con facile tap in che ne premia gli sforzi fatti. Prima di uscire segna anche con una spettacolare rovesciata. Dal 76′ Borja Mayoral sv.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – L’avversario era quello che era, ma la Roma ha dato buone risposte questa sera. Il modulo proposto anche oggi sembra essere congeniale alle caratteristiche dei calciatori, segnale da non sottovalutare per il resto della stagione.

Giallorossi.net – A. Fiorini