ROMA-ZORYA: 4-0. Gara senza storia, Abraham e Zaniolo trascinano la Roma alla qualificazione

AS ROMA NEWS – Penultimo turno del girone C della Conference League per la Roma, che questa sera all’Olimpico affronta gli ucraini dello Zorya dopo averli comodamente battuti nel match di andata.

I giallorossi però pagano a caro prezzo le due sfide con il Bodo/Glimt e per passare il turno dovranno vincere stasera. Compito di certo non impossibile vista la caratura dell’avversario, quinto nel campionato ucraino.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! La Roma vince un match senza storia non dando scampo al modesto Zorya: finisce 4 a 0, in gol Carles Perez, Zaniolo e Abraham per due volte. I giallorossi raggiungono la qualificazione al prossimo turno, ma restano per il momento dietro al Bodo/Glimt.

90′ – Tre minuti di recupero.

89′ – OCCASIONE ROMA! Karsdorp, inesauribile, scappa via sulla destra e manda in porta Shomurodov che calcia in porta: salva Matsapura!

79′ – CAMBIO ROMA: esce Mkhitaryan, dentro Missori

76′ – CAMBIO ROMA: esce proprio Abraham, dentro Borja Mayoral.

75′ – GOOOOOOOOOOOOOL!! ABRAHAM! Tammy segna in rovesciata dopo una conclusione deviata di Mkhitaryan!

70′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: dentro Ibanez, Zalewski e Shomurodov, fuori Smalling, El Shaarawy e Zaniolo.

65′ – Roma sempre pericolosa quando riparte negli spazi, lo Zorya si sta salvando con affanno ma la sensazione è che il punteggio potrà essere arrotondato.

57′ – OCCASIONE ROMA: discesa dirompente della squadra con Veretout che serve El Shaarawy a sinistra, il Faraone preferisce calciare in porta piuttosto che servire Abraham a centro area ma la sua conclusione viene deviata in angolo dal portiere avversario!

53′ – OCCASIONE ROMA! Giallorossi scatenati: Perez salta l’uomo, serve El Shaarawy a sinistra che mette un assist al bacio per Abraham, l’inglese col piattone però manda fuori di un soffio!

46′ – GOOOOOOOOOOOOOL!! ABRAHAM!!! Zaniolo va via a destra di potenza, il 22 mette un cross basso rasoterra per Tammy che a porta vuota può solo spingerla dentro!

46′ – Si riparte: nessun cambio nella Roma.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: la Roma domina, sbaglia un rigore con Veretout, ma è comunque in vantaggio di due gol grazie alle reti di Carles Perez e Zaniolo.

41′ – VERETOUT SBAGLIA! Il portiere dello Zorya indovina l’angolo e para la conclusione rasoterra del francese!

40′ – RIGORE ROMA! Numero di Perez che salta due uomini e poi viene steso in area!

38′ – Ancora Roma, la partita è un assolo giallorosso: Carles Perez si inserisce bene e prova a calciare dal limite sul primo palo, il portiere è attento e blocca in due tempi.

33′ – GOOOOOOOOOOL!!! ZANIOLO! Ecco il gol di Nicolò! Veretout sulla trequarti serve il 22 giallorosso che entra in area e col destro calcia potente a incrociare trovando il gol del raddoppio!

32′ – Ancora Zaniolo che si inserisce bene dopo un ottimo lavoro di Abraham, il 22 cerca la conclusione ma la palla viene deviata in angolo!

28′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo prova a calciare dal limite, sinistro a giro sul secondo palo, il portiere dello Zorya manda in angolo!

24′ – Zaniolo difende palla sulla trequarti, poi prova la conclusione potente dalla distanza ma manda alto.

17′ – Zaniolo lanciatissimo si addormenta in area e non calcia in porta, perde l’attimo e spreca un’occasione ghiottissima!

14′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!! Zaniolo sulla trequarti lancia bene El Shaarawy a sinistra, il Faraone d’esterno offre un grande assist per Perez che dall’interno dell’area calcia in porta e batte con un preciso rasoterra il portiere avversario!

13′ – Zorya pericoloso con un’azione insistita e confusa in area, la difesa della Roma riesce ad allontanare con certo affanno.

7′ – OCCASIONE ZORYA: schema su angolo, palla fuori area per Cvek che calcia dal limite, Rui Patricio manda in corner.

3′ – OCCASIONE ROMA! Gran palla di Zaniolo che pesca Abraham tutto solo davanti alla porta, l’inglese calcia alto a due passi dal portiere avversario! Che errore!

0′ – Fischia l’arbitro, comincia Roma-Zorya!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:05 – La Roma comunica il proprio undici titolare, confermata la formazione anticipata da Sky Sport: Smalling torna al centro della difesa, a centrocampo Mkhitaryan con Veretout, in attacco gioca Carles Peres insieme a Zaniolo e Abraham.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per affrontare lo Zorya e comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Carles Perez, Abraham, Zaniolo.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Tempo inclemente oggi su Roma: piove da questa mattina e la temperatura è scesa rispetto a qualche giorno fa. Il terreno di gioco potrà diventare scivoloso, ma al momento tiene senza problemi. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali.

ROMA-ZORYA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-3): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Carles Perez, Abraham, Zaniolo. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Ibañez, Reynolds, Missori, Tripi, Diawara, Darboe, Bove, Pellegrini, Zalewski, Shomurodov, Mayoral.

ZORYA (4-4-2): Matsapura; Favorov, Vernydub, Imerekov, Juninho; Sayyadmanesh, Buletsa, Cvek, Kabaiev; Gromov, Zahedi.. All.: Skripnik.

A disp.: Saputin, Zhylkin, Khomchenovskyy, Gladkyy, Nazaryna, Owusu, Cristian, Snurnitsyn, Alefirenko.

ARBITRO: Kovacs (Rom). Guardalinee: Marinescu, Artene. Quarto uomo: Chivulete.

Giallorossi.net – A. Fiorini