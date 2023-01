Ronaldo in pressing su Mou, ma lo Special One dirà di no anche al Brasile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le voci di un possibile approdo di Josè Mourinho sulla panchina del Brasile sembrano già perdere consistenza.

Ieri Carlos Augusto, ex assistente dello Special One ai tempi del Porto, aveva lanciato una bomba dichiarando: “Forse Mou sarà il prossimo ct del Brasile, mi ha già proposto di fargli da assistente”.

Parole che sembrano non trovare conferme sui giornali di oggi. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, Mourinho non ha intenzione di diventare ct dei verdeoro nonostante il pressing del Brasile. L’ex attaccante dell’Inter Ronaldo si è speso in prima persona per provare a convincere il portoghese.

L’allenatore della Roma però declinerà l’offerta ricevuta così come aveva fatto in precedenza con il Portogallo. Mou è concentrato sulla sua avventura nella Capitale, e per di più non si sente ancora pronto ad allenare una Nazionale, per quanto prestigiosa come quella sudamericana.

Fonte: Corriere dello Sport