Saelemaekers, c’è la frattura della caviglia: si opererà in Belgio, stop di 2 mesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non arrivano buone notizie sul fronte Saelemaekers, esterno belga che la Roma ha prelevato in prestito dal Milan in uno scambio con Abraham.

Il giocatore, dopo l’infortunio accusato ieri nel corso della partita contro il Genoa, ha riportato la frattura della caviglia destra. Lo riferisce il giornalista Roberto Maida del Corriere cello Sport.

Il giocatore sarà operato in Belgio nelle prossime ore: per lui lo stop sarà di circa due mesi. Una tegola pesante per De Rossi, che lo aveva schierato subito titolare nell’undici giallorosso.

Pessima notizia per la Roma: confermata la frattura alla caviglia destra per Saelemaekers. Sarà operato in Belgio. Starà fuori un paio di mesi.@CorSport — Roberto Maida (@RobMaida) September 16, 2024

