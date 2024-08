Saelemaekers e Fernandez-Pardo, Ghisolfi prepara gli ultimi regali per De Rossi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Un centrocampista e un attaccante di sinistra in arrivo a Trigoria: così De Rossi spera di chiudere il mercato in entrata prima del gong della mezzanotte del prossimo 30 agosto.

Se per il centrocampista molto, se non tutto, sembra legato alla partenza di Bove (occhio al Nottingham Forest), in attacco la Roma potrebbe operare quasi certamente un’operazione in entrata. In uscita c’è infatti Tammy Abraham, che De Rossi ha lasciato in panchina contro l’Empoli, preferendogli Shomurodov.

Il Milan è tornato a bussare alla porta della Roma proponendo il cartellino di Alexis Saelemaekers, attaccante belga di 25 anni che può giocare su entrambe le fasce. Il giocatore piace a De Rossi, e dunque lo scambio è possibile. Restano però da valutare alcuni aspetti, come l’entità dell’eventuale conguaglio a favore della Roma. I rossoneri però, prima di approfondire i discorsi per Abraham, vorrebbero cedere Jovic, esubero nella rosa milanista.

C’è però un altro nome che non è ancora uscito dai radar di Ghisolfi: si tratta di Matias Fernandez-Pardo, 19 anni, attaccante di sinistra del Gent. Il ds non lo ha mai mollato, e i discorsi potrebbero infiammarsi se Zalewski dovesse partire prima della chiusura del mercato: il PSV potrebbe rilanciare, ma il polacco aspetta offerte dalla Serie A.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!