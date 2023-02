SALISBURGO-ROMA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sconfitta profondamente ingiusta per la Roma, battuta per uno a zero dal Salisburgo nella gara di andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi alla Red Bull Arena per affrontare gli austriaci:

Rui Patricio 6 – Gli austriaci non prendono mai lo specchio della porta. Nel finale capitola sul preciso colpo di testa di Capaldo.

Mancini 6,5 – Il suo rendimento costante è una buona notizia per la squadra. Sempre attento e concentrato, non sbaglia quasi niente.

Smalling 6 – Okafor e Fernando sono due clienti scomodi, ma l’inglese riesce a prendergli le misure, ben coadiuvato dai suoi compagni di reparto.

Ibanez 6,5 – Si esalta in questo genere di partite. Perfetto nelle chiusure sprint.

Zalewski 6 – Buona primo tempo, abile nel crossare sia col destro che col sinistro. Stranamente peggiora la sua prestazione quando si sposta a sinistra.

Matic 6 – Sbaglia qualche pallone di troppo in avvio, non da lui. Prezioso punto di riferimento in mezzo al campo, oggi però non riesce ad accendere la luce con una giocata.

Cristante 6,5 – Gran primo tempo, con diversi palloni recuperati e un lancio splendido per Abraham che avrebbe meritato il gol del vantaggio. Solido, non spreca una palla.

El Shaarawy 6 – Il Salisburgo gli lascia troppo spazio e lui ne approfitta. Nella ripresa sposta più avanti il suo raggio di azione, ma non riesce più a incidere.

Pellegrini 5,5 – Si fa apprezzare giusto per un paio di buone aperture, ma anche oggi è poco incisivo e cala alla distanza. Dal 74′ Wijnaldum 5,5 – Ancora lontano dalla forma migliore, corre a vuoto. Ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione.

Dybala 5,5 – Stranamente deludente. Poco reattivo, Mou preferisce lasciarlo in panchina all’intervallo per un fastidio alla coscia. Da valutare. Dal 46′ Celik 5,5 – Poca qualità nella sua spinta a destra.

Abraham 6,5 – Protagonista del primo tempo con due conclusioni aeree temibili e una grande occasione da gol ben costruita ma non sfruttata a dovere. Punto di riferimento costante dei suoi compagni, si batte con generosità. Ma deve essere più cattivo sotto porta. Dal 74′ Belotti 6– Il palo lo ferma a un centimetro dal gol. Fa ammonire Pavlovic, facendogli saltare la gara di ritorno

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma esce sconfitta immeritatamente dalla Red Bull Arena dopo aver controllato senza particolari affanni le scorribande del Salisburgo e sfiorato la rete della vittoria in più di un’occasione. Tra una settimana servirà una prova di grande livello, e un pizzico di buona sorte in più, per passare il turno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini