Sanches, il grande dubbio. Llorente verso l’ok, Smalling ci prova

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Llorente sì, Smalling nì, Renato Sanches…chissà. La Roma si prepara a capire chi potrà recuperare e chi no per la partita di domenica prossima, quella che segnerà la ripresa del campionato e l’inizio di un mini ciclo di partite molto importante per la stagione giallorossa.

Mourinho spera di poterlo affrontare con i migliori a disposizione: Dybala punta al recupero per la gara di San Siro del 29, Pellegrini a quella contro la Lazio a inizio novembre. Ma è all’immediato che il tecnico deve guardare, e il futuro prossimo si chiama Monza.

Quasi scontato il recupero di Diego Llorente, che da oggi, salvo sorprese, tornerà ad allenarsi in gruppo. Maggiore cautela per Smalling: l’inglese lotta da settimane con un dolore tendineo che va e viene, ma negli ultimi giorni le sensazioni sono diventate positive. Sarà decisivo il rientro in gruppo, previsto tra oggi e domani, una sorta di test per capire se i fastidi sono definitivamente alle spalle.

Impossibile invece fare previsioni su Renato Sanches. Il centrocampista è clinicamente guarito da tempo, ma non si sente ancora pronto al 100% a tornare ad allenarsi a ritmi alti. Almeno fino a ieri. Non è da escludere che il portoghese torni ad allenarsi in queste ultime sedute rimaste prima di domenica e strappare una convocazione in extremis. Tutto dipenderà da lui.

