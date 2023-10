Spinazzola, nuove sirene arabe: a gennaio può salutare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il destino di Leonardo Spinazzola è appeso a un filo molto sottile. Il terzino, in scadenza di contratto, sta faticosamente cercando di tornare a essere l’esterno immarcabile che aveva fatto impazzire mezza Europa con la maglie della Roma e dell’Italia prima del terribile infortunio al tendine d’Achille.

Leo non è ancora riuscito ad avvicinarsi a quei livelli, ma ancora oggi è uno dei punti fermi dell’undici di Mourinho. Nonostante questo, il suo futuro prossimo potrebbe essere lontano dalla Roma, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: nuove sirene arabe si stagliano all’orizzonte, con il mercato di gennaio che si avvicina a grandi passi.

In estate l’Al Shabab era pronto a pagarlo 7 milioni di euro, cifra che non è stata sufficiente a portarlo via da Trigoria. A gennaio però le cose potrebbero cambiare: con soli sei mesi di contratto rimanenti, la Roma potrebbe farsi ingolosire da una proposta del genere e dare l’ok al trasferimento.

A quel punto però Tiago Pinto dovrebbe pensare a un sostituto: Zalewski non offre garanzie e El Shaarawy è più un adattato che un terzino di ruolo. Restare solo con loro due in rosa sarebbe un azzardo che di sicuro Mourinho non gradirebbe.

Fonte: Gazzetta dello Sport