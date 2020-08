Sarri esonerato dalla Juventus. Possibile addio anche di Paratici. E la Roma ci pensa

ALTRE NOTIZIE – Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Fatale al tecnico toscano l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione di Rudi Garcia.

L’ufficialità è stata appena comunicata tramite un tweet del club bianconero. Al suo posto potrebbe arrivare Pochettino, contattato proprio in queste ore. L’altro candidato forte è Simone Inzaghi della Lazio. Per Sarri invece si chiude l’esperienza alla Juventus dopo una sola stagione: all’ex allenatore del Napoli non è bastato vincere il nono scudetto consecutivo dei bianconeri.

Stando a quanto rivela Sky Sport proprio in questi minuti, è in bilico anche il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che potrebbe salutare la Juve dopo gli ultimi avvenimenti. Sia lui che Sarri sono stati accostati alla Roma, che in queste ore sta decidendo il futuro di Fonseca sulla panchina giallorossa. Nel caso in cui il nuovo management decidesse di cambiare guida tecnica, la candidatura di Sarri diventerebbe molto forte. Stesso dicasi in caso di divorzio tra Paratici e la Juve.