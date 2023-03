Sarri: “La partita con l’AZ? Sono sincero, se devo scegliere preferisco vincere il derby”

NOTIZIE AS ROMA – Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del doppio impegno che attende la sua squadra in settimana, quando dovrà affrontare prima l’AZ Alkmaar per il passaggio del turno in Conference League e poi la Roma in campionato. Queste le sue parole:

“Cosa dobbiamo fare per passare il turno? Fare gol, e non prenderlo. L’AZ è una squadra che concede ma è anche pericolosa, bisogna cercare di tenerli nella loro metà campo il più possibile.

Devo essere sincero fino in fondo, questa è una gara che va vista con l’ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo e se devo fare una scelta scelgo quella di tre giorni dopo (il derby, ndr)”.

Sulla squalifica di Mourinho: “A me dispiace non incontrarlo, lo vedo sempre molto volentieri. Credo sia una perdita anche per l’atmosfera, avrei preferito incontrarlo“.