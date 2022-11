SASSUOLO-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si ferma sul più bello e non riesce a portarsi a casa i tre punti da Sassuolo dopo aver sbloccato la gara nel finale con Abraham, di gran lunga il migliore in campo insieme a Rui Patricio.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera al Mapei Stadium per affrontare i neroverdi nella quattordicesima giornata di campionato:

Rui Patricio 7,5 – Attento sulle conclusioni potenti dal limite del Sassuolo. Nella ripresa salva la porta con un intervento provvidenziale su Traorè che vale un gol. Nulla può sulla conclusione ravvicinata di Pinamonti.

Mancini 6,5 – Soffre la velocità e il dribbling di Laurienté, e nel finale una sgasata del francese vale il pari del Sassuolo. Ma la prestazione del difensore oggi resta nel complesso positiva, anche per l’assist confezionato in occasione del gol di Abraham.

Smalling 5,5 – Si fa bruciare da Pinamonti in occasione del gol che non permette ai giallorossi di portarsi a casa tre punti pesantissimi. Unica leggerezza, ma decisiva.

Ibanez 6 – Gioca una partita attenta, senza sbavature. Non troppo lucido quando ha l’occasione di spingere.

Celik 6 – Pesca ottimamente Zalewski sul secondo palo con un bel cross, ma il polacco non inquadra la porta. Per il resto, prestazione senza infamia e senza lode. Dal 65′ Karsdorp 5 – Entra nella ripresa, e non riesce a contenere lo scatto bruciante di Laurientè facendosi trovare impreparato.

Matic 6,5 – Sempre ben piazzato, guida il centrocampo con grande sapienza e buone geometrie. Nel finale è stremato e sbaglia qualche pallone pericoloso.

Cristante 6 – Gioca una ottimo primo tempo, riuscendo a tamponare con efficacia le ripartenze avversarie. Nella ripresa sbaglia qualche pallone di troppo, ma resta un giocatore prezioso nell’economia della squadra.

Zalewski 5,5 – Parte maluccio, poi piano piano si riprende con qualche bel lancio. Nella ripresa però torna a sbagliare toppo e Mou lo cambia. Dal 65′ El Shaarawy 5,5 – Sembrava tornato in palla, e invece anche oggi è abbastanza deludente.

Volpato 6 – Il giocatore più ispirato tecnicamente lì davanti. Un paio di buoni guizzi e qualche apprezzabile invenzione da trequartista. Di più da un ragazzino alle prime armi non si poteva chiedere. Dal 73′ Bove 5,5 – Non impressiona nei venti minuti giocati.

Zaniolo 6 – Tecnicamente rivedibile. Si accende a fiammate, ma gioca troppo a testa bassa, finendo per perdere diversi palloni interessanti. Nel secondo tempo la sua prestazione lievita, mandando in affanno la retroguardia avversaria. Dal 78′ Belotti 5 – Altro pessimo impatto sul match con tanti palloni sbagliati.

Shomurodov 5,5 – Apprezzabili i movimenti ad allargare la difesa avversaria, ma sbaglia un gol che un attaccante non deve sbagliare. Dal 65′ Abraham 7,5 – Entra e segna un gran gol che sembrava poter regalare ai suoi una vittoria pesante. Prende tutti i palloni alti. Ispirato, diventa il più pericoloso dei suoi.

JOSE’ MOURINHO 6 – Oggi è costretto a fare le nozze coi fichi secchi. Troppe le assenze di qualità, la squadra vista oggi è tecnicamente sotto la media. Peccato per il risultato, i tre punti sembravano alla portata dopo la prodezza di Abraham. La classifica resta corta, ora bisognerà prendersi i tre punti col Torino per chiudere degnamente questa prima parte di stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini