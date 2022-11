SASSUOLO-ROMA: 1-1 (80′ Abraham, 85′ Pinamonti). Tammy non basta, solo un punto per i giallorossi al Mapei Stadium

AS ROMA NEWS – Penultima partita prima della sosta per il Mondiale. Per la Roma è il momento di stringere i denti e raccogliere le forze per chiudere al meglio questa prima parte di stagione.

Questo pomeriggio i giallorossi sono di scena al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo, una squadra difficile da inquadrare che viaggia tra alti e bassi. Un’avversaria che arriva a questa sfida con la testa più sgombra e una condizione fisica migliore rispetto ai capitolini.

Sarà dunque una trasferta insidiosissima per la Roma, chiamata a riscattarsi nonostante le difficoltà dopo il brutto ko nel derby. Vi lasciamo al live del prepartita e quindi al racconto del match. Sempre forza Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ – Finita: 1 a 1 tra Roma e Sassuolo. I giallorossi sbloccano nel finale una partita combattuta con un gran gol di Abraham ma poi incassano il pari con Pinamonti, anche lui a segno con bravura. Peccato per i tre punti persi, la Roma deve accontentarsi di un pari che non serve a molto.

93′ – Ammonito Mancini, protesta il Sassuolo per il vantaggio non concesso.

90′ – Sei minuti di recupero.

88′ – CAMBI SASSUOLO: dentro Berardi, fuori Laurientè. Dentro anche Rogerio.

85′ – PAREGGIO DEL SASSUOLO. Gran gol di Pinamonti in anticipo su Smalling dopo una grande accelerazione di Laurientè. La gara torna in parità.

84′ – Sassuolo che ora attacca a testa bassa, la Roma si difende.

80′ – GOL GOOOL GOOOOOOOOOOOOL!! ABRAHAM!!! Grandissimo stacco aereo di Tammy su cross di Mancini dalla destra, l’attaccante manda la palla all’angolino! ROMA IN VANTAGGIO!!!

78′ – CAMBIO ROMA: dentro Belotti, fuori Zaniolo.

77′ – Zaniolo non sfrutta una ripartenza pericolosa cercando la giocata solitaria ma calciando male!

76′ – OCCASIONE SASSUOLO: Laurientè mette Traorè solo davanti a Rui Patricio che salva la porta parando con le gambe la conclusione a botta sicura.

75′ – CAMBIO SASSUOLO: fuori Maxime Lopez, dentro Obiang.

73′- CAMBIO ROMA: fuori Volpato, dentro Bove.

70′ – Ultimi venti minuti. Serve la fiammata giusta in un secondo tempo dove sta succedendo poco in termini di palle gol.

67′ – Ammonito Kyriakopoulos.

66′- CAMBI SASSUOLO: dentro Thortvedt per Harroui e Traorè per D’Andrea.

65′ – CAMBI ROMA: dentro Karsdorp, El Shaarawy e Abraham, fuori Celik, Zalwski e Shomurodov.

64′ – Secondo tempo con meno occasioni da gol del primo. Mourinho prepara diversi cambi.

62′ – Ammonito anche Lopez, sempre per un fallo a fermare Zaniolo.

54′ – Ammonito Ayhan per un fallo su Zaniolo.

50′ – Il tema tattico non cambia, con la Roma che tiene più il pallone e il Sassuolo che gioca a fiammate cercando spesso il tiro dalla distanza.

46′ – Si riparte. Nessun cambio nella Roma così come nel Sassuolo.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: zero a zero, ma la Roma spreca due palle gol ghiottissime prima con Shomurodov e poi con Zalewski per sbloccare il match. Sassuolo pericoloso con un paio di conclusioni dalla distanza.

45′ – Risponde subito il Sassuolo con Harroui che tira potente dalla distanza, blocca Rui Patricio in due tempi.

44′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Celik dalla destra sul secondo palo per Zalewski che col piattone sinistro la manda alta da ottima posizione! Si dispera il polacco!

41′ – Frattesi pericoloso di testa dopo un angolo dalla destra, palla alta.

38′ – Ammonito Laurientè per proteste.

35′ – OCCASIONE SASSUOLO. Laurientè punta Mancini e tenta il destro sul secondo palo mandando la palla a lato di un soffio!

32′ – OCCASIONE ROMA! Due contro due di Zaniolo che lancia Shomurodov in porta, l’uzbeko si porta palla sul destro ma la spara su Consigli e spreca un’occasione d’oro!

26′ – Ammonito Zaniolo per proteste, Cristante lo rimbrotta.

23′ – Matic pesca Volpato in area, il trequartista giallorosso controlla e tutto decentrato sulla sinistra tenta un tiro potente sul primo palo che però non inquadra la porta.

21′ – La Roma prova a rispondere con una discesa di Zaniolo a sinistra, il 22 mette un cross forte in area sul quale non arriva nessuno degli attaccanti romanisti e l’occasione sfuma.

17′ – OCCASIONE SASSUOLO: Frattesi libero al limite calcia potente, Rui Patricio salva in angolo!

15′ – La Roma ha preso in mano il controllo del pallone, il Sassuolo aspetta. Il gioco offensivo dei giallorossi si affida molto alle invenzioni di Volpato, che ha già regalato un paio di buoni spunti.

9′ – Buona trama offensiva con Zalewski che lancia Zaniolo tutto a sinistra, cross basso in area per Shomurodov con la difesa neroverde a chiudere in angolo.

5′ – Da segnalare il tifo indemoniato dei tanti sostenitori giallorossi presenti al Mapei Stadium, sembra quasi di giocare all’Olimpico.

3′ – Partito meglio il Sassuolo, Zaniolo perde subito due palle sulla trequarti e mette in difficoltà la difesa giallorossa.

0′ – Fischia Ayroldi, comincia Sassuolo-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL MAPEI STADIUM

Ore 17:45 – Questa la formazione ufficiale del Sassuolo: Consigli; Toljan, Ferrari, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté.

Ore 17:40 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento per stasera: sorpresa Shomurodov in attacco, in panchina sia Abraham che Belotti. A centrocampo fuori Camara, torna la coppia Matic-Cristante, Celik dà il cambio a Karsdorp a destra. Volpato titolare.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SassuoloRoma 🐺 🟨 DAJE ROMA! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/BU1B2q0DrU — AS Roma (@OfficialASRoma) November 9, 2022



Ore 17:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Shomurodov.

Ore 16:30 – Cielo coperto sopra il Mapei Stadium, ma non piove. Terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma.

SASSUOLO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté. All.: Dionisi.

A disp.: Pegolo, Russo, Ruan, Erlic, Rogerio, Obiang, Thortvedt, Henrique, Ceide, Alvarez, Traorè, Berardi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Shomurodov. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Vina, Karsdorp, Kumbulla, Tripi, El Shaarawy, Bove, Camara, Tahirovic, Belotti, Abraham.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Bottegoni-Liberti.

Quarto uomo: Doveri.

Var: Abisso.

Ass. Var: Banti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini