SASSUOLO-ROMA: arbitra Ayroldi con Abisso al VAR

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma mercoledì tornerà in campo contro il Sassuolo per la penultima partita prima della lunga sosta per il Mondiale.

L’Aia ha pubblicato le designazioni arbitrali: Ayroldi sarà il direttore di gara del match di Reggio-Emilia. Bilancio positivo con i giallorossi, due vittorie contro Benevento ed Empoli.

Al Var invece scelto Abisso, gli assistenti saranno Bottegoni e Liberti. Valeri quarto uomo mentre l’AVar sarà Banti.