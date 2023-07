Scamacca, la Roma ora vuole chiudere

AS ROMA NEWS – Il West Ham è pronto a trattare, venendo incontro alle richieste della Roma. Ma i giallorossi devono fare in fretta se vogliono chiudere per Gianluca Scamacca, l’unico attaccante che Tiago Pinto sta trattando da quando Abraham è finito sotto i ferri.

Perchè l’ex Sassuolo rappresenta una buona occasione di mercato anche per il Milan, alla ricerca di un numero nove con quelle caratteristiche dopo l’addio al calcio di Ibrahimovic. I rossoneri stanno cercando di sorpassare a sinistra la Roma: offerto al West Ham uno scambio con Origi, ma il giocatore belga non è convinto della destinazione. Da qui la frenata.

Ma ora Tiago Pinto vuole passare al contrattacco per evitare brutte sorprese. Dopo aver perso la corsa per Frattesi, il gm giallorosso spera che non si ripeta lo stesso con Scamacca. Stavolta però il portoghese ha il vantaggio di avere la netta preferenza del giocatore, che sogna di tornare a vestire la maglia della Roma e di scendere in campo all’Olimpico.

Un particolare non da poco, che Pinto sta cercando di sfruttare al meglio, lavorando ai fianchi il West Ham: gli inglesi, col passare dei giorni, sembrano aver ammorbidito la propria posizione e potrebbero decidersi ad accettare un prestito con diritto di riscatto pur di riuscire a valorizzare il proprio attaccante, reduce da un’annata tutt’altro che esaltante a Londra.

Nelle prossime ore è atteso un nuovo blitz di Tiago Pinto: la speranza è di poter regalare un altro centravanti a Mourinho per la prima parte del ritiro, che comincerà il 10 luglio a Trigoria.

