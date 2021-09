Scamacca torna all’Olimpico, Pinto lo tiene d’occhio: può sostituire Borja Mayoral

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Gianluca Scamacca, ex centravanti delle giovanili della Roma, continua a essere un obiettivo dei giallorossi per il futuro.

Stando a quanto rivela il sito Gazzetta.it, Tiago Pinto sta continuando a seguirlo con attenzione, tenendolo in considerazione per la prossima estate quando, a meno di sorprese, Borja Mayoral tornerà al Real Madrid dopo i due anni di prestito.

Scamacca, ora 22enne, aveva 16 anni quando lasciò Trigoria per approdare in Olanda, e più precisamente al PSV Eindhoven.

Un paio di anni dopo il Sassuolo ha deciso di scommetterci sopra e ora, dopo vari prestiti, è tornato in neroverde ed ha perfino esordito in nazionale contro la Lituania. Ma l’anno prossimo è probabile il salto in una big.

Fonte: Gazzetta.it