Scatta l’ora di Spinazzola: domenica in campo contro il Bologna

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ancora una partita in panchina, quella di giovedì contro il Leicester, poi scatterà finalmente l’ora di Leonardo Spinazzola.

Il terzino giallorosso si prepara ad assaggiare il campo di gioco: Mourinho, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), ha intenzione di mandarlo in campo domenica prossima in occasione di Roma-Bologna.

Per Spinazzola ci sarà la possibilità di giocare uno spezzone di partita, non partendo dal primo minuto, ma subentrando a partita in corso.

L’esterno umbro è ormai recuperato al 100% e negli ultimi giorni sta accelerando: tutto lascia pensare a un suo rientro in campo tra una settimana circa.

Fonte: Il Tempo