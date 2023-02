Scatta l’ora di Wijnaldum: titolare contro la Cremonese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sta per scattare l’ora di Wijnaldum. Mourinho lo ha centellinato in queste ultime uscite, facendolo subentrare negli ultimi minuti di gioco.

Le prestazioni dell’olandese sono lievitate, contro Verona e Salisburgo ha dimostrato di non aver perso quella qualità che l’allenatore cercava per il centrocampo giallorosso. Gini non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, ma Mou è pronto a lanciarlo da titolare martedì contro la Cremonese.

“Ormai è un’opzione reale per noi – ha detto lo Special One giovedì sera dopo la partita vinta contro gli austriaci – e in certe condizioni avrebbe potuto giocare pi a lungo. Magari ancora non tutta la partita. Ma è un calciatore ritrovato“.

E allora dopo i 7 minuti più 4 in campionato e i 25 complessivi in Europa League, Wijnaldum è candidato ad affiancare Cristante nel centrocampo da opporre ai lombardi martedì prossimo.

Fonte: Corriere dello Sport