Schick al Bayer Leverkusen, tutto fatto: domani le visite mediche, poi l’annuncio

AS ROMA NEWS – E’ fatta, Patrik Schick è un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. La notizia era nell’aria ormai da giorni, adesso arriva la conferma e nuovi particolari sull’affare.

L’accordo tra Roma e Bayer Leverkusen è totale, rivela in questi minuti Sky Sport, e ai giallorossi finiranno quei 28 milioni di euro, compresi i bonus, che chiedeva al Lipsia. Ai giallorossi anche una percentuale sulla futura rivendita.

L’attaccante sosterrà domani le visite mediche per il club tedesco, poi firmerà il contratto che lo legherà al Leverkusen. La Roma si appresta a salutare Schick, per lui comincia una nuova avventura, sempre in Bundesliga ma stavolta con la maglia delle Aspirine.

Fonte: Sky Sport