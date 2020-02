Schick: “Se mi trovo meglio al Lipsia rispetto alla Roma? Lo dicono i numeri”

AS ROMA NEWS – Sei gol in dodici partite per Patrik Schick, che ha già superato il numero di reti realizzate alla Roma in due anni.

L’attaccante ceco punta a farsi riscattare dal Lipsia, club tedesco che guida la Bundesliga e col quale punta a giocare la prossima Champions League, cosa che difficilmente farebbe nella Roma.

“Se mi piace di più lo stile di gioco del Lipsia rispetto a quello della Roma? Beh, lo dicono i numeri – afferma Schick al quotidiano ceco “iDNES” –. Giochiamo a calcio a un tocco solo, siamo veloci e la gente quando ci vede si diverte. Vogliamo sempre mostrare a tutti un gioco spettacolare”.

Il giocatore nel finale di partita di ieri è tornato a sedersi in panchina, spaventando i suoi tifosi. Schick però chiarisce: “Ho sentito un po’ di dolore sui tendini, ma non è niente. Sto bene”.

