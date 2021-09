Sensi, che gaffe. Lascia la Nazionale per un problema al polpaccio ma poi scrive: “Non ho nulla”. E ora rischia il posto

ALTRE NOTIZIE – Stefano Sensi rischia di non venire convocato da Roberto Mancini per le gare di Nations League a ottobre a causa della gaffe fatta ieri, dopo aver lasciato il ritiro azzurro per un presunto problema al polpaccio.

“Sto bene ragazzi, non ho nulla“, ha scritto il centrocampista dell’Inter sui social per tranquillizzare i propri tifosi, ma facendo storcere la bocca al ct azzurro, che ieri ha dovuto impiegare per la terza partita consecutiva Jorginho come regista.

Mancini ieri a fine gara ha provato a schivare la polemica, dichiarando di non aver letto quello che aveva scritto Sensi. Ma stando a quanto rivela il Corriere della Sera oggi, il centrocampista rischia di restare fuori dalle convocazioni degli azzurri.

Fonte: Corriere della Sera